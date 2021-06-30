Пентагон ответил РФ на претензии из-за Sea Breeze
Учения направлены на поддержание стабильности и безопасности в регионе Черного моря, говорят в США.
Международные учения Sea Breeze-2021 не имеют провокационного характера, о чем заявляет Россия. Об этом сообщил представитель министерства обороны США Джон Кирби, пишет Укринформ.
«Эти многолетние обучения продолжают поддерживать безопасность и стабильность благодаря взаимодействию с нашими союзниками и партнерами по НАТО в регионе Черного моря», – отметил представитель Пентагона.
Он уточнил, что на этой неделе маневры будут направлены на интеграцию сил, а также проверку «динамических морских возможностей участников».
Новости по теме
В учениях Sea Breeze примет участие 21 страна с шести континентов, в их числе Украина, Британия, Франция, Грузия Польша.
Если американские корабли не пройдут через проливы Дарданеллы и Босфор в четверг, то Пентагон снова сможет запросить проход через них только через 15 дней.