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14:00 30 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Рада приняла закон о банках по требования МВФ

Законопроект о корпоративном управлении в банках является структурным маяком МВФ в выполнении условий программы.

Верховная Рада на заседании в среду, 30 июня, приняла 279 голосами законопроект №4367, который является условием для первого пересмотра программы финансирования stand-by МВФ.

Документ усиливает ответственность совета и правления банка за принятые решения. Устанавливаются дополнительные требования к членам совета и правления банка, в частности по поводу коллективной пригодности каждого из органов управления (совета и правления).

Повышаются требования к организации системы внутреннего контроля, в частности управления рисками.

Предусмотрена новая структура капитала банка (включительно с буферами капитала) и устанавливаются требования к достаточности ликвидности.

Закон также расширяет полномочия Национального банка в области надзора через осуществление риск-ориентированного надзора, обеспечение оперативного реагирования на ухудшение состояния платежеспособности и ликвидности банка.

Количество заместителей главы НБУ возрастет до шести человек. Такое решение связано с расширением полномочий нацрегулятора по курирование небанковского финансового сектора.

Также Рада 256 голосами приняла законопроект №4546 о процедуре ликвидации банков.

Закон совершенствует некоторые вопросы возмещения вреда (убытков) лицами, связанными с банком. Фонд гарантирования вкладов физических лиц сможет заключать договор о добровольном возмещении такого ущерба или мировое соглашение. Благодаря закону ФГВФЛ будет действенным в вопросе возвращения активов банков-банкротов.

Прописан механизм возврата средств бывшим кредиторам банка после его ликвидации. В законе предусмотрели освобождение от уплаты судебного сбора, государственной пошлины, платы в сфере государственной регистрации.

Уточняются некоторые процедурные аспекты вывода неплатежеспособного банка с рынка, ликвидации банков, полномочия ФГВФЛ, его органов, механизм правовой защиты работников членов административного совета фонда.

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Тэги: Украина, Банк, мвф, Нацбанк, ВР, законопроект
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