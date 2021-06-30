Рада приняла закон о банках по требования МВФ

Законопроект о корпоративном управлении в банках является структурным маяком МВФ в выполнении условий программы.

Верховная Рада на заседании в среду, 30 июня, приняла 279 голосами законопроект №4367, который является условием для первого пересмотра программы финансирования stand-by МВФ.

Документ усиливает ответственность совета и правления банка за принятые решения. Устанавливаются дополнительные требования к членам совета и правления банка, в частности по поводу коллективной пригодности каждого из органов управления (совета и правления).

Повышаются требования к организации системы внутреннего контроля, в частности управления рисками.

Предусмотрена новая структура капитала банка (включительно с буферами капитала) и устанавливаются требования к достаточности ликвидности.

Закон также расширяет полномочия Национального банка в области надзора через осуществление риск-ориентированного надзора, обеспечение оперативного реагирования на ухудшение состояния платежеспособности и ликвидности банка.

Количество заместителей главы НБУ возрастет до шести человек. Такое решение связано с расширением полномочий нацрегулятора по курирование небанковского финансового сектора.