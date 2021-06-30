Путин рассказал, какой вакциной привился

Российский президент рассказал, какую вакцину от коронавируса выбрал и как перенес прививку.

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии в среду, 30 июня, сообщил, что привился от коронавируса вакциной Sputnik V.

«Меня просили не говорить, какой вакциной я прививаюсь… Когда я делал прививку у нас в обороте были две: ЭпивакКорона и Sputnik V. Я исходил из того, что мне нужно быть защищенным как можно дольше и принял для себя решение привиться Спутником V. Тем более, что вооруженные силы у нас прививаются Спутником V, а я все-таки верховный главнокомандующий», – сказал он.

Он добавил, что у него не было побочных эффектов после первой дозы, а после второй немного поднялась температура тела.

Также Путин заявил, что продолжает оставаться противником введения обязательной вакцинации.

«Я в свое время говорил, как вы помните, о том, что я не поддерживаю обязательную вакцинацию. И продолжаю придерживаться этой же точки зрения», – сказал он. При этом он отметил, что предотвратить распространение эпидемии можно только с помощью вакцинации. По его словам, около 23 млн граждан РФ вакцинировались от коронавируса, трагических последствий прививок не было.

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