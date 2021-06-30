Путин: Зеленский отдал страну под внешнее управление

Президент России не видит смысла во встрече с Зеленским, поскольку «вопросы решаются в Вашингтоне».

Президент России Владимир Путин не отказывается от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, но считает, что тот отдал страну под внешнее управление. Об этом он сказал в ходе прямой линии в среду, 30 июня.

«Что встречаться с Зеленским, если он отдал свою страну под полное внешнее управление?.. Вопросы решаются в Вашингтоне, частично в Париже», – заявил Путин.

При этом он добавил, что не отказывается от встречи, «но нужно понять, какое у нее будет наполнение.

Также Путин заявил, что не считает украинский народ недружественным.

«Я не считаю, что украинский народ – недружественный нам народ. Я считаю, что мы вообще один народ», – ответил он на вопрос о невключении Украины в список недружественных стран.

При этом он добавил, что руководство Украины, в отличие от народа, является недружественным России.

Также Путин заявил, что напишет отдельную аналитическую статью по истории русского народа и, в том числе, его связи с Украиной.

Кроме того, он сравнил возможные последствия закона о коренных народах Украины с оружием массового поражения.

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