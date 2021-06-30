Британия ответила на слова Путина об эсминце
Российский президент назвал проход британского корабля у берегов аннексированного Крыма провокацией. У Джонсона ответили.
В канцелярии премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона напомнили президенту России Владимиру Путину, что их эсминец HMS Defender действовал в соответствии с международным правом и совершал мирный проход через украинские территориальные воды у аннексированного Крыма.
Как пишет Reuters, такой комментарий дал представитель премьера в ответ на заявление Путина о том, что проход корабля у Крыма был провокацией.
«Я все время говорил, что этот корабль ВМС Великобритании совершал мирный проход через украинские территориальные воды в соответствии с международным правом», – сказал он.
Путин сегодня также заявил, что если бы даже британский корабль у Крыма был потоплен, то третья мировая война бы не началась.
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Документы, касающиеся эсминца Королевского флота типа 45, HMS Defender, показывают, что британцы ждали агрессивной реакции РФ.
Это была сознательная и подготовленная провокация британским кораблем, заявил Песков.