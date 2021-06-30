Минфин о средствах медучреждений

Медучреждения неэффективно используют средства. При этом Минфин постоянно получает запросы об увеличении объемов финансирования сферы здравоохранения.

Остатки денежных средств на счетах 2 431 учреждения здравоохранения составляют 17,7 млрд грн по состоянию на 1 апреля, что на 0,8 млрд грн выше данных начала года. Это говорит о неэффективном использовании средств. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

«129 заведений (5%) накопили на своих счетах более 50% общей суммы остатков – 8,9 млрд грн. По типам помощи всего средств сосредоточено на счетах учреждений, предоставляющих вторичную (специализированную) медицинскую помощь – 11,8 млрд грн (на 01.01.2021 – 10,4 млрд грн, изменение +1,5 млрд грн). Учреждения экстренной медицинской помощи – 4,1 млрд грн (на 01.01.2021 – 4,9 млрд грн, -0,8 млрд грн). Учреждения первичной медицинской помощи – 1,7 млрд грн (на 01.01.2021 – 1,5 млрд грн, +0,2 млрд грн)», – говорится в сообщении.

Поставщики медицинских услуг продолжают накапливать средства на счетах, подчеркнул заместитель министра финансов Роман Ермоличев.

«Эти средства могли бы быть направлены как на обновление материально-технической базы учреждений, так и на повышение уровня оплаты труда медицинских работников. Есть, конечно, положительные сдвиги. Так, например, отдельные центры экстренной медицинской помощи направляют накопленные остатки на закупку автомобилей скорой медицинской помощи. Но таких случаев, к сожалению, немного», – сказал замминистра.

Он добавил, что Минфин постоянно получает запросы об увеличении объемов финансирования сферы здравоохранения. В то же время накопление средств на счетах учреждений здравоохранения и их увеличение свидетельствуют о неэффективности использования имеющихся ресурсов.

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