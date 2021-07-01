Большинство украинцев готово на референдуме голосовать за вступление в НАТО, – опрос

За вступление готовы проголосовать 54% участников соцопроса Центра Разумкова, против – 31%, еще 15% не определились с выбором.

Если бы референдум о вступлении Украины в НАТО состоялся в ближайшее время, в нем приняли бы участие большинство украинцев, или 71%. Об этом говорится в соцопросе Центра Разумкова.

За вступление готовы проголосовать 54%, против – 31%, еще 15% не определились с выбором.

Среди сторонников вступления больше тех, кто изъявил намерение прийти на референдум.

«Наибольшая доля сторонников вступления зафиксирована в возрастной категории 18-29 лет – 64%. Баланс между сторонниками и противниками (уменьшение уровня поддержки) меняется с возрастом почти линейно, но даже в самой старшей возрастной категории (60+) относительное большинство респондентов (48%) готовы проголосовать за вступление, «против» – 37%», – говорится в результатах исследования.

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