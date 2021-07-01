В рейтинге лучших президентов США Трамп занял не самое последнее место

Телеканал C-SPAN опубликовал результаты первого опроса 142 историков и наблюдателей за институтом президентства.

С тех пор как Трамп покинул Белый дом, и оказалось, что для 45-го президента все не настолько плохо. Конечно, он занял незавидное 41-е место, однако нашлось три президента, которых опрошенные историки оценили еще ниже.

Все эти трое занимали пост президента в XIX веке. Франклин Пирс (42-е место в рейтинге) оказался настолько невыразителен, что после одного срока (1853-1857) его собственная партия вопреки его пожеланиям предпочла не выдвигать его на переизбрание. Эндрю Джонсон (43-е место) стал первым президентом, подвергнутым импичменту. Он запомнился пьяными выходками, саботажем борьбы с наследием рабства на Юге после Гражданской войны и помилованием тысяч южан, которых победившие северяне хотели судить.

Наконец, самым худшим историки признали Джеймса Бьюкенена (1857-1861), который, как считается, ничего не сделал, чтобы помешать южным штатам готовиться к войне. Авраам Линкольн в рейтинге занял первое место, второе досталось первому президенту Джорджу Вашингтону.

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