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06:39 01 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Бизнес-империю Трампа обвиняют в налоговых преступлениях

Обвинительный акт присяжных станет первым результатом многолетнего расследования окружной прокуратурой Манхэттена компании Trump Organization.

В четверг, 1 июля, прокуратура Нью-Йорка выдвинет Trump Organization – бизнес-империи бывшего президента США Дональда Трампа – и ее финансовому директору Аллену Вайссельбергу обвинение в налоговых преступлениях.

Обвинительный акт присяжных станет первым результатом многолетнего расследования окружной прокуратурой Манхэттена компании Трампа.

Команда юристов Trump Organization ожидала, что компания будет обвинена в налоговых преступлениях, связанных с предполагаемой неуплатой налогов на корпоративные льготы и привилегии, включая автомобили и апартаменты, предоставленные сотрудникам.

Адвокат Трампа заявил CBS News, что не ожидает обвинений против самого Трампа.

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Тэги: финансовые махинации, обвинение, Трамп
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