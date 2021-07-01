Бизнес-империю Трампа обвиняют в налоговых преступлениях

Обвинительный акт присяжных станет первым результатом многолетнего расследования окружной прокуратурой Манхэттена компании Trump Organization.

В четверг, 1 июля, прокуратура Нью-Йорка выдвинет Trump Organization – бизнес-империи бывшего президента США Дональда Трампа – и ее финансовому директору Аллену Вайссельбергу обвинение в налоговых преступлениях.

Обвинительный акт присяжных станет первым результатом многолетнего расследования окружной прокуратурой Манхэттена компании Трампа.

Команда юристов Trump Organization ожидала, что компания будет обвинена в налоговых преступлениях, связанных с предполагаемой неуплатой налогов на корпоративные льготы и привилегии, включая автомобили и апартаменты, предоставленные сотрудникам.

Адвокат Трампа заявил CBS News, что не ожидает обвинений против самого Трампа.

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