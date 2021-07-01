Месси перестал быть игроком «Барселоны»
Футболист Лионель Месси перестал быть игроком «Барселоны» после завершения своего контракта 30 июня 2021 года.
В клубе сохраняют уверенность, что подпишут новый контракт с форвардом.
Уточняется, что руководство Барсы обсуждает финансовые детали контракта с Ла Лигой и налоговой инспекцией, чтобы избежать проблем в будущем. Последние детали сделки намерены согласовать в ближайшее время.
Сам Месси в ночь на 1 июля опубликовал в своем Twitter фото в форме Барселоны и подписал его одним словом «Верю».
Контракт Месси истек в полночь среды, 30 июня, в Испании, и он еще не подписал продление, чтобы продлить свое 20-летнее пребывание на Камп Ноу.
Месси всю свою карьеру провел в каталонском клубе, в составе которого забил 672 мяча в 778 матчах. Ему принадлежит несколько рекордов в футболе, включая по количеству выигранных наград лучшему футболисту мира — их у аргентинца шесть.
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