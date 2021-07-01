Итальянский священник попросил у Путина денег
Священник церкви Св. Николая в Неаполе обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о средствах на реставрацию здания.
Церковь эпохи барокко San Nicola alla Carità находится на реставрации с 2018 года и в последнее время столкнулась с нехваткой средств на ее завершение, из-за чего работы почти заморожены.
Священник Марио Рега рассказал, что месяцами писал письма во все возможные институты в Италии – Министерство культуры, региональные и местные органы власти – но так и не добился конкретных результатов.
Обратиться именно к России священника побудило то, что в православии Святой Николай, имя которого носит церковь, является одной из самых почитаемых фигур.
«Пришло время что-то делать – поэтому я прошу президента Путина помочь нам ради Святого Николая», – цитируют его СМИ.
Церковь является ценным культурным памятником и украшена росписями Солимене, де Маттеиса, де Мура и ряда других барочных художников и скульпторов.
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