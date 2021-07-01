Будь у тренді: модні образи з джинсовою курткою
Джинсова куртка ― це комфорт, практичність, універсальність і стиль. Саме тому вона не виходить з моди протягом довгих років.
Джинсова куртка ― це комфорт, практичність, універсальність і стиль. Саме тому вона не виходить з моди протягом довгих років. Не став виключенням і сезон літо/осінь 2021. Якщо ви хочете бути завжди у тренді, то ми пропонуємо вашій увазі кілька модних образів з джинсовою курткою на різні випадки.
На прохолодні дні
Говорячи про куртки жіночі з деніму, то у тренді цього року такі моделі:
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класичні;
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подовжені;
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вкорочені;
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oversize.
Головну роль при цьому грають елементи декору:
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текстильна мозаїка;
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великі вишивки або принти, особливо анімалістичні та квіткові;
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прорізі та потертості.
Вдалим вибором для прохолодних днів стане класичний образ у стилі sport casual: біла приталена футболка, темні джинси для створення контрасту та білі кросівки, кеди або сліпони. Хоч куртку можна підібрати будь-яку, але найкраще для цього образу підійде модель oversize як однотонна, так і з вишивкою чи принтом. При цьому до такої моделі потрібно ставитися дуже обережно, адже вона може спотворити фігуру.
Якщо модель oversize вам не підходить, то ось вам ще один виграшний варіант: однотонна приталена куртка з яскравою сорочкою в клітинку і взуттям, підібраним в тон до неї.
На вечірні прогулянки
Збираючись на вечірню прогулянку, віддайте перевагу класичній приталеній або вкороченій джинсовій куртці у поєднанні з топом або футболкою по фігурі, а також джинсами-бойфрендами чи штанами вільного крою. Завершать образ кеди або кросівки.
Якщо замінити штани/джинси на спідницю з тканини, що вільно спадає, то це зробить ваш образ більш ніжним і легким. У цьому випадку образ доповнять як кеди/кросівки, так і босоніжки або балетки.
На побачення
Для створення романтичного образу поєднайте:
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вкорочену або класичну джинсову куртку;
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мереживну сукню міді або модель з тканини, що струмує;
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кеди або туфлі-човники.
Чудовим вибором також стане легка блузка у поєднанні зі спідницею міді/максі.
Куртка з деніму підходить для створення образів практично у будь-яких стилях. Орієнтуйтесь лише на свої уподобання та настрій і не бійтесь експериментувати.
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