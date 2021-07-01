Будь у тренді: модні образи з джинсовою курткою

Джинсова куртка ― це комфорт, практичність, універсальність і стиль. Саме тому вона не виходить з моди протягом довгих років.

Джинсова куртка ― це комфорт, практичність, універсальність і стиль. Саме тому вона не виходить з моди протягом довгих років. Не став виключенням і сезон літо/осінь 2021. Якщо ви хочете бути завжди у тренді, то ми пропонуємо вашій увазі кілька модних образів з джинсовою курткою на різні випадки.

На прохолодні дні

Говорячи про куртки жіночі з деніму, то у тренді цього року такі моделі:

класичні;

подовжені;

вкорочені;

oversize.

Головну роль при цьому грають елементи декору:

текстильна мозаїка;

великі вишивки або принти, особливо анімалістичні та квіткові;

прорізі та потертості.

Вдалим вибором для прохолодних днів стане класичний образ у стилі sport casual: біла приталена футболка, темні джинси для створення контрасту та білі кросівки, кеди або сліпони. Хоч куртку можна підібрати будь-яку, але найкраще для цього образу підійде модель oversize як однотонна, так і з вишивкою чи принтом. При цьому до такої моделі потрібно ставитися дуже обережно, адже вона може спотворити фігуру.

Якщо модель oversize вам не підходить, то ось вам ще один виграшний варіант: однотонна приталена куртка з яскравою сорочкою в клітинку і взуттям, підібраним в тон до неї.

На вечірні прогулянки

Збираючись на вечірню прогулянку, віддайте перевагу класичній приталеній або вкороченій джинсовій куртці у поєднанні з топом або футболкою по фігурі, а також джинсами-бойфрендами чи штанами вільного крою. Завершать образ кеди або кросівки.

Якщо замінити штани/джинси на спідницю з тканини, що вільно спадає, то це зробить ваш образ більш ніжним і легким. У цьому випадку образ доповнять як кеди/кросівки, так і босоніжки або балетки.

На побачення

Для створення романтичного образу поєднайте:

вкорочену або класичну джинсову куртку;

мереживну сукню міді або модель з тканини, що струмує;

кеди або туфлі-човники.

Чудовим вибором також стане легка блузка у поєднанні зі спідницею міді/максі.

Куртка з деніму підходить для створення образів практично у будь-яких стилях. Орієнтуйтесь лише на свої уподобання та настрій і не бійтесь експериментувати.