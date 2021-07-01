В Украине заработал рынок земли

С сегодняшнего дня в Украине отменен запрет на продажу земли сельскохозяйственного назначения.

В Украине с 1 июля заработал рынок о продаже сельхозземель. С этого дня действовавший с момента независимости страны мораторий утратил силу.

До 1 января 2024 года право продавать и покупать землю будет только у физических лиц (граждан Украины).

«До 1 января 2024 года общая площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения в собственности гражданина Украины не может превышать 100 гектаров. Указанное ограничение не распространяется на земельные участки, приобретенные в собственность гражданином до вступления в силу этого подпункта», – говорится в законе.

С 2024 года сельхозземли смогут покупать и юридические лица с ограничением до 10 тысяч гектаров. Иностранцы, лица без гражданства и иностранные юрлица получат такое право только в случае, если украинцы проголосуют за на референдуме.

До 1 января 2030 года цена продажи земельных участков сельскохозяйственного назначения не может быть меньше их нормативной денежной оценки.

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