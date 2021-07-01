Рада ужесточила ответственность за домашнее насилие

Законопроектом, в частности, предусмотрена санкция в виде общественно полезных работ. Средства за их выполнение направляются пострадавшему.

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект об усилении админответственности за совершение домашнего насилия. Закон поддержали 336 нардепа. Об этом сообщает Korrespondent.net со ссылкой на трансляцию заседания парламента.

Так, согласно закону № 3908-1 добавляется санкция в виде общественно полезных работ. Средства за их выполнение направляются пострадавшему лицу.

Также отмечается, что за совершение этого преступления военные будут привлекаться на общих основаниях, а не на основании дисциплинарного устава.

Дело можно будет рассматривать в отсутствие нарушителя, если его надлежащим образом уведомили.

В законе говорится, что совершение домашнего насилия (физического, психологического или экономического характера), которое не повлекло телесных повреждений (угрозы, оскорбления или преследование, лишение жилья, еды, одежды, другого имущества или средств, на которые потерпевший имеет предусмотренное законом право, и т. д.), в результате чего мог быть или был нанесен вред физическому или психическому здоровью потерпевшего, а также невыполнение срочного запретительного предписания лицом, в отношении которого он вынесен, или несообщение уполномоченным подразделениям органов Нацполиции о месте своего временного пребывания в случае его вынесения, влекут за собой наложение штрафа от 170 до 340 гривен или общественные работы на срок от 30 до 40 часов, или выполнение общественно полезных работ на срок от 120 до 240 часов, или административный арест на срок до 10 суток.

Если действия совершаются повторно в течение одного года, то предусмотрен штраф от 340 до 680 гривен или общественные работы на срок от 40 до 60 часов, или выполнение общественно полезных работ на срок от 40 до 60 часов, или административный арест на срок до 15 суток.

Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования.

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