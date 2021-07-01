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12:00 01 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Комитет Рады одобрил легализацию медицинского каннабиса

Народный депутат Стефанишина выразила надежду, что уже этим летом документ поддержит и парламент.

Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования поддержал законопроект №5596 о легализации медицинского каннабиса, сообщила в среду, 30 июня, нардеп от партии Голос Ольга Стефанишина.

«Этот законопроект о лекарствах для 2 миллионов больных, среди которых почти 20 тысяч детей с тяжелой эпилепсией, онкобольные, паллиативные больные, пациенты с рассеянным склерозом и другие», – написала Стефанишина.

Депутат выразила надежду, что уже этим летом документ одобрит и Верховная Рада.

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Тэги: законопроект, Легализация канабиса, медицинский каннабис
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