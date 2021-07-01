Лукашенко заявил о «тающем» суверенитете Украины

Лукашенко поблагодарил Путина и всех россиян за поддержку в борьбе за сохранение суверенитета и независимости Беларуси.

Суверенитет Украины «тает», но в этом украинский народ не виноват. Об этом сказал Александр Лукашенко на пленарном заседании Форума России и Беларуси в четверг, 1 июля.

«Мы видим, как «тает» суверенитет и независимость наших южных соседей. Пусть простят нас южане, но так случилось. И мы вынуждены об этом вспоминать и говорить не единожды. От этого страдают только люди, и мы не можем допустить разрыва братских связей между народами», – заявил Лукашенко.

«Вы вчера правильно сказали (во время прямой линии), – обратился Лукашенко к президенту РФ Владимиру Путину. – Украинский народ ни в чем не виноват, это наш братский народ, мы всегда были вместе с этим народом и будем вместе. Но что поделать, коль руководство нашей братской Украины пошло другим путем».

В этой связи Лукашенко поблагодарил Путина и всех россиян «за поддержку в борьбе за сохранение суверенитета и независимости Беларуси».

Накануне Путин заявил, что президент Владимир Зеленский отдал Украину под внешнее управление. По его мнению, все вопросы решаются в Вашингтоне, частично в Париже. Также Путин выразил мнение, что украинцы и российне – «вообще один народ».

Также президент РФ выразил обеспокоенность «военным освоением Украины». Путин считает, что это касается жизненных интересов России.

Тэги: Лукашенко, беларусь, суверенитет украины