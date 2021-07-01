Песков считает Украину «несамостоятельной»
Вслед за Путиным о «несамостоятельности» Украины как государства заявил его пресс-секретарь.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает Украину несамостоятельным государством из-за влияния Запада, пишет ТАСС в четверг, 1 июля.
Он заявил, что Москва продумывает архитектуру мер безопасности, которые застрахуют ее на случай продолжения движения Киева в НАТО.
«Устремление в сторону НАТО наоборот может добавить больше нестабильности всему европейскому континенту. Фактически, может перечеркнуть перспективы к нормализации отношений между Россией и Украиной и добавить изрядно напряженности по всему периметру наших границ», – сказал представитель Кремля.
«Украина – несамостоятельное государство», – заявил Песков.
Также он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что над Госдумой РФ развевался бы украинский флаг, если бы украинцы и русские были одним народом.
«Над Государственной думой развевался и будет дальше развеваться все-таки российский триколор», – сказал представитель Кремля в ответ на просьбу оценить это высказывание.
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Оба политика в эфире телеканала ADR, сказали, что не могут делать легкомысленных заявлений по поводу вступления Украины в ЕС и НАТО.
С 2008 года альянс не сделал ничего для членства Украины, заявил министр и попросил дать Украине четкий список необходимых реформ.
Украина ежедневно доказывает, что готова быть в Альянсе больше, чем большинство стран ЕС, подчеркнул Зеленский.