ВР приняла в первом чтении законопроект об олигархах

Президентский законопроект О предотвращения угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительную экономический или политический вес в общественной жизни прошел первое чтение.

Верховная Рада на внеочередном заседании в четверг, 1 июля, приняла 275 голосами в первом чтении законопроект об олигархах

Согласно документу, олигархом считается тот, кто:

участвует в политической жизни;

имеет значительное влияние на СМИ;

является конечным бенефициарным владельцем монополии, подтверждена стоимость активов лица, превышающая 2 млрд 270 млн.

Решение о признании лица олигархом принимается СНБО на основании представления Кабмина, члена СНБО, НБУ, СБУ или Антимонопольного комитета.

Всех олигархов будут вносить в публичный реестр.

В случае попадания в него гражданам запрещается: делать взносы партиям, быть бенефициаром или контроллером СМИ, покупать объекты большой приватизации.

Служащие или чиновники обязаны подавать «декларацию об контактах» в случае встречи с олигархом.

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