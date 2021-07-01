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19:00 01 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

ВР приняла в первом чтении законопроект об олигархах

Президентский законопроект О предотвращения угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительную экономический или политический вес в общественной жизни прошел первое чтение.

Верховная Рада на внеочередном заседании в четверг, 1 июля, приняла 275 голосами в первом чтении законопроект об олигархах

Согласно документу, олигархом считается тот, кто:
участвует в политической жизни;
имеет значительное влияние на СМИ;
является конечным бенефициарным владельцем монополии, подтверждена стоимость активов лица, превышающая 2 млрд 270 млн.
Решение о признании лица олигархом принимается СНБО на основании представления Кабмина, члена СНБО, НБУ, СБУ или Антимонопольного комитета.

Всех олигархов будут вносить в публичный реестр.

В случае попадания в него гражданам запрещается: делать взносы партиям, быть бенефициаром или контроллером СМИ, покупать объекты большой приватизации.

Служащие или чиновники обязаны подавать «декларацию об контактах» в случае встречи с олигархом.

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Тэги: СМИ, СБУ, олигархи, НБУ, снбо, законопроект
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