ВР приняла в первом чтении законопроект об олигархах
Президентский законопроект О предотвращения угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительную экономический или политический вес в общественной жизни прошел первое чтение.
Верховная Рада на внеочередном заседании в четверг, 1 июля, приняла 275 голосами в первом чтении законопроект об олигархах
Согласно документу, олигархом считается тот, кто:
участвует в политической жизни;
имеет значительное влияние на СМИ;
является конечным бенефициарным владельцем монополии, подтверждена стоимость активов лица, превышающая 2 млрд 270 млн.
Решение о признании лица олигархом принимается СНБО на основании представления Кабмина, члена СНБО, НБУ, СБУ или Антимонопольного комитета.
Всех олигархов будут вносить в публичный реестр.
В случае попадания в него гражданам запрещается: делать взносы партиям, быть бенефициаром или контроллером СМИ, покупать объекты большой приватизации.
Служащие или чиновники обязаны подавать «декларацию об контактах» в случае встречи с олигархом.
Новости по теме
Дело не в фамилиях, утверждают в партии и добавляют, что дело в подходе, который вводит новый закон об олигархах.
И поставить над ними «смотрящего», близкого к правительству.
Служба безопасности Украины намерена вернуть под свое управление Службу внешней разведки, которая с 2004 года является самостоятельным органом.