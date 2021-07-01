В ОП рассказали о запуске рынка земли

С 1 июля в течение трех лет можно будет приобрести не более 100 гектаров в одни руки, напомнили у Зеленского.

В Украине начал функционировать рынок земли сельскохозяйственного назначения – в офисе президента напомнили о первом этапе земельной реформы, сообщает пресс-служба ОП в четверг, 1 июля.

Теперь только граждане Украины, исключительно физические лица смогут покупать землю. В течение первых трех лет можно будет приобрести не более 100 гектаров в одни руки. Второй этап земельной реформы начнется 1 января 2024, когда возможность покупать землю получат и юридические лица, но при условии, что они созданы и зарегистрированы по законодательству Украины, а учредителями являются только украинские граждане. Тогда же разрешат покупать до 10 тысяч гектаров.

«В Украине – почти 7 млн реальных владельцев земельных участков. Отныне они смогут свободно и без помех решать, что делать со своей землей. При этом советуем им не спешить продавать землю, а присмотреться и подождать, пока цена вырастет, ведь на старте рынка цена всегда ниже. Но тот, кто давно решил продать землю, которую имеет в собственности, наконец, может сделать это по своему усмотрению», – сказано в сообщении.

Земельная реформа добавит в бюджеты разных уровней около 2 млрд долларов, или почти 1,5% ВВП. Возрастет стоимость земли, также вырастут ставки ее аренды и увеличится доход владельцев участков.

В ОП подчеркнули, что массовой скупки украинских черноземов не будет. Землю не смогут покупать банки. Они могут получить ее в результате взыскания залога по кредиту, если человек не возвращает ссуду. Но банки не смогут осуществлять любое накопление такой земли, так как в течение двух лет они будут обязаны продать ее через аукцион.

В то же время агрохолдингам выгоднее продолжать арендовать земельные участки, чем скупать. Ведь им понадобилось бы много средств, чтобы даже по стартовым, низким ценам купить ту землю, которая у них уже в обработке.

С началом второго этапа реформы с 2024 года иностранным гражданам будет запрещено покупать землю. Для российских граждан и компаний приобрести украинскую землю не будет возможно даже на административном уровне.

Тэги: рынок земли, земельная реформа, офис президента