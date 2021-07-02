Поселок в Донецкой переименовали в Нью-Йорк
Верховная Рада поддержала проект постановления о переименовании поселка Новгородское в Донецкой области в Нью-Йорк.
Переименование двенадцатитысячного поселка, который входит в состав общины Торецка, инициировали его жители.
Нью-Йорк – его историческое название.
Украинский институт национальной памяти поддержал возвращение названия Нью-Йорк с учетом положений статьи 5 закона «О географических названиях», которое позволяет переименование населенных пунктов в случае «необходимости возвращения отдельным географическим объектам их исторических названий». Также Институт указывал на то, что переименование Нью-Йорке президиумом Верховной Рады Украины 19 октября 1951 в Новгородское было продиктовано политико-идеологическими соображениями коммунистической партии.
Переименование Новгородского в Нью-Йорк уже согласовали Новгородский поселковый совет и военно-гражданские администрации Торецка и Донецкой области.
Поселок находится недалеко от линии фронта.
Новости по теме
Хакерская группа, которая может быть связана с властями КНР, проникла в компьютерные системы Управления городского транспорта Нью-Йорка (MTA).
Наихудшая ситуация с заболеваемостью наблюдается в Донецкой области, лучше всего дела обстоят на Виннитчине.
Комитет Верховной Рады поддержал проект постановления о переименовании поселка Новгородское в Донецкой области в Нью-Йорк.