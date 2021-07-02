Поселок в Донецкой переименовали в Нью-Йорк

Верховная Рада поддержала проект постановления о переименовании поселка Новгородское в Донецкой области в Нью-Йорк.

Переименование двенадцатитысячного поселка, который входит в состав общины Торецка, инициировали его жители.

Нью-Йорк – его историческое название.

Украинский институт национальной памяти поддержал возвращение названия Нью-Йорк с учетом положений статьи 5 закона «О географических названиях», которое позволяет переименование населенных пунктов в случае «необходимости возвращения отдельным географическим объектам их исторических названий». Также Институт указывал на то, что переименование Нью-Йорке президиумом Верховной Рады Украины 19 октября 1951 в Новгородское было продиктовано политико-идеологическими соображениями коммунистической партии.

Переименование Новгородского в Нью-Йорк уже согласовали Новгородский поселковый совет и военно-гражданские администрации Торецка и Донецкой области.

Поселок находится недалеко от линии фронта.

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