12-летний американец стал самым молодым гроссмейстером в истории шахмат

Третья и последняя норма покорилась этому талантливому мальчику, который провел целую серию турниров в погоне за рекордом.

Американский шахматист индийского происхождения Абхиманью Мишра стал самым молодым гроссмейстером в истории, сообщил генеральный директор ФИДЕ Эмиль Сутовский.

Мишра стал гроссмейстером в возрасте 12 лет 4 месяца 25 дней. До этого рекорд принадлежал Сергею Карякину, который стал гроссмейстером в возрасте 12 лет 7 месяцев.

«Юный Абхиманью Мишра становится самым молодым гроссмейстером в истории! Третья и последняя норма покорилась этому талантливому мальчику, который провел целую серию турниров в погоне за рекордом. Юный шахматист уже действительно играет прилично, и, хотя сам ореол гроссмейстерского звания потускнел по сравнению с временами, когда рекордсменом был Фишер, сам процесс выполнения был достаточно сложным и, как минимум, не менее заслуженным, чем у предыдущего обладателя рекорда – Сергея Карякина», – написал Сутовский в Facebook.

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