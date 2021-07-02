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03:06 02 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Синхронисткам из РФ запретили выступать в купальниках с изображением медведя

Эскизы купальников пришлось изменить из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Произошли некоторые изменения в связи с ограничениями – пришлось убрать из композиции название нашей страны на английском языке и заменить эскизы купальников – на них был нарисован медведь. Изображения медведя использовать запретили», – заявила пятикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина.

Согласно решению суда, российские спортсмены в течение двух лет не смогут выступать под национальным флагом на крупных международных соревнованиях, а официальным лицам страны запрещено занимать должности в международных спортивных федерациях.

Также Россия до 16 декабря 2022 не сможет принимать чемпионаты мира.

На летних Олимпийских играх 2020 в Токио с 23 июля по 8 августа российские спортсмены будут представлять команду Олимпийского комитета России (ОКР).

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Тэги: медведь, синхронное плавание, Олимпиада в Токио
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