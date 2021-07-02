В Канаде из-за аномальной жары сгорел целый город
Лесной пожар уничтожил большую часть города Литтон в провинции Британская Колумбия. В городке сгорело почти 90% всех строений.
До этого в населенном пункте была зарегистрирована рекордная для страны температура 49,6 градусов Цельсия, пишет Reuters.
В городке сгорело почти 90% всех строений, включая медпункт и полицейский участок.
Было экстренно эвакуировано около тысячи человек. Отмечается, что из-за быстро распространяющегося огня у людей на сборы было не более 15 минут.
Полиция сообщает, что часть жителей до сих пор не вышла на связь.
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На этой неделе в стране зафиксировали рекордную температуру 49,5C. До этой недели температура в Канаде никогда не превышала 45 градусов.
По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 25 июня были установлены сразу три рекорда.
В канадской провинции Квебек из-за высокой температуры воздуха умерли 54 человека. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Квебека.