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08:58 02 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Канаде из-за аномальной жары сгорел целый город

Лесной пожар уничтожил большую часть города Литтон в провинции Британская Колумбия. В городке сгорело почти 90% всех строений.

До этого в населенном пункте была зарегистрирована рекордная для страны температура 49,6 градусов Цельсия, пишет Reuters.

В городке сгорело почти  90% всех строений, включая медпункт и полицейский участок.

Было экстренно эвакуировано около тысячи человек. Отмечается, что из-за быстро распространяющегося огня у людей на сборы было не более 15 минут.

Полиция сообщает, что часть жителей до сих пор не вышла на связь.

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Тэги: Канада, аномальная жара, лесной пожар
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