Украинские атлетки завоевали медали на этапе Бриллиантовой лиги в Осло
В четверг, 1 июля, в Осло (Норвегия) состоялся четвертый этап Бриллиантовой лиги по легкой атлетике.
В рамках соревнований две украинки сумели подняться на пьедестал в беге на 400 метров с барьерами. Анна Рыжикова завоевала серебро, а Виктория Ткачук стала третьей.
Победительницей на этой дистанции стала представительница Нидерландов Фемке Бол.
Стоит сказать, что Рыжикова завоевала вторую медаль в нынешнем сезоне – ранее она также стала второй (54,19 с) на этапе Бриллиантовой лиги во Флоренции (Италия), также уступив Бол (53,44 с). Кроме того, на этапе в Осло Рыжикова обновила личный рекорд.
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