У Трампа появилась собственная соцсеть

Команда экс-президента США Дональда Трампа в четверг, 1 июля, без огласки запустила новую социальную сеть под названием Gettr.

Как сообщает Politico, приложение должно стать альтернативой соцсетям, которыми владеют крупные технологические компании.

В описании платформы говорится, что ее миссия – «борьба с культурой отмены, продвижение здравого смысла, защита свободы слова, борьба с монополиями в соцсетях и создание настоящего рынка идей».

Руководит развитием соцсети бывший представитель Трампа Джейсон Миллер.

По словам человека, знакомого с работой приложения, оно крайне похоже на Twitter. Издание предполагает, что новая соцсеть должна стать той самой платформой, через которую Трамп будет общаться онлайн со сторонниками.

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