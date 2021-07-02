У Трампа появилась собственная соцсеть
Команда экс-президента США Дональда Трампа в четверг, 1 июля, без огласки запустила новую социальную сеть под названием Gettr.
Как сообщает Politico, приложение должно стать альтернативой соцсетям, которыми владеют крупные технологические компании.
В описании платформы говорится, что ее миссия – «борьба с культурой отмены, продвижение здравого смысла, защита свободы слова, борьба с монополиями в соцсетях и создание настоящего рынка идей».
Руководит развитием соцсети бывший представитель Трампа Джейсон Миллер.
По словам человека, знакомого с работой приложения, оно крайне похоже на Twitter. Издание предполагает, что новая соцсеть должна стать той самой платформой, через которую Трамп будет общаться онлайн со сторонниками.
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Сам Трамп такое решение расценил как проявление неуважения к более 70 млн американцев и покушение на свободу слова.
Это сделали Facebook, Instagram, Twitter и Snapchat. А видеосервис YouTube удалил видеообращение президента США.
Политика Facebook заключается в том, чтобы или удалить сообщение, или оставить его без любых других вариантов, теперь же могут рассмотреть другие возможности.