Украина не должна пострадать от запуска СП-2

В Берлине заявили, что делают все возможное, чтобы запуск газопровода в обход Украины не ударил по стране.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Германия делает все возможное, чтобы Украина не пострадала от введения в эксплуатацию российского газопровода Nord Stream 2. Об этом он сказал во время совместной пресс конференции с главой МИД Польши Збигневом Рау.

Маас сообщил, что знает о критическом отношении Варшавы в Nord Stream 2 и провел открытый разговор на эту тему с польским коллегой.

«Мы еще раз отмечаем, что были посредником в переговорах между Украиной и Россией по транзиту газа. Мы обеспечили альтернативный транзит газа через Украину. Для нас также важно стараться обеспечить, чтобы Украина не понесла убытки из-за отсутствия транзита», – подчеркнул Маас, добавив, что по этому поводу Германия ведет переговоры с США, а также с Украиной.

Глава МИД Германии подчеркнул, что если бы экономические отношения с Россией стали невозможными, это осложнило бы ситуацию в Европе.

«Это приведет к тому, что Китай и Россия станут ближе. Довести до этого было бы не только ошибочным путем, но и угрозой нашей безопасности в Европе», – отметил Маас, добавив, что не считает такую стратегию правильной.

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