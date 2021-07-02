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12:00 02 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Украине продавали земли и без открытого рынка

До запуска рынка земли в Украине существовал «теневой» рынок, на котором земли продавались тысячами гектаров.

До открытия рынка земли с 1 июля в Украине земли продавались нерегулируемо. Об этом в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, 2 июля, заявил министр аграрной политики Роман Лещенко.

«В Украине существовал теневой рынок земли, где юридические лица свободно покупали, продавали земли в объеме тысячи гектаров. Юридические лица аккумулировали тысячи гектаров», – заявил министр.

По его словам, операции отслеживали через Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество и Государственный земельный кадастр.

«В последний день запуска рынка земли проходили еще десятки соглашений между юрлицами, которые проводили операции купли-продажи. Тем самым мы подтверждаем, что в Украине фактически существовал рынок, который был абсолютно нерегулируемым», – сказал Лещенко.

Также министр ожидает, что стоимость земли будет расти на 7-10% ежегодно.

«Что касается роста стоимости земельных участков сельскохозяйственного назначения. По нашим оценкам, рост будет около 7-10 процентов ежегодно, поскольку украинская земля является недооцененной, но есть рыночные факторы, влияющие на рост цены… Мы убеждены, что цена будет постоянно расти», – сказал глава Минагрополитики.

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Тэги: Верховная Рада, рынок земли, продажа земли
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