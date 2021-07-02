Половина доходов бюджета Украины состоит из кредитов
Доходы госбюджета за полгода составили почти 506 миллиардов гривен, 258 млрд из них – заимствования.
За шесть месяцев 2021 года Минфин привлек в госбюджет 257,8 млрд грн займов или 76,6% от плана. Об этом сообщается на сайте ведомства в пятницу, 2 июля.
От размещения ОВГЗ в бюджет привлечено 211,4 млрд грн, в том числе в иностранной валюте 59,7 млрд грн (1,7 млрд долларов и 409 млн евро). Из внешних источников привлечено 46,4 млрд грн.
Платежи по погашению государственного долга за январь-июнь составили 231 млрд грн (100% плана), платежи по обслуживанию – 74 млрд грн (94,5% плана).
В целом в общий фонд госбюджета за полгода поступило 505,9 млрд гривен или 104,9% от росписи отчетного периода.
Дефицит общего фонда госбюджета в июне возрос до 18,5 млрд грн, а с начала года – до 49,8 млрд грн.
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