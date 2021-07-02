В Украине на водоемах погиб 201 человек

В этом году в июне утонули меньше украинцев, чем в прошлом. Всего за полгода на водоемах погибли 533 человека.

За июнь на водоемах Украины погиб 201 человек, из них 35 – дети, сообщает пресс-служба ГСЧС в пятницу, 2 июля.

«Хотя этот показатель и не превышает прошлогоднюю июньскую статистику, однако, цифры все равно пугают. Но, к сожалению, эта смертельная статистика не останавливает тех, кто пренебрегает предостережениями сотрудников Службы спасения. Самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является именно несоблюдение правил безопасного поведения гражданами. В частности, это купание в не оборудованных для этого местах и купание в нетрезвом состоянии», – говорится в сообщении.

Всего с начала года на водоемах страны уже утонули 533 человек, из которых 54 – дети. При этом спасено 247 человек, в том числе 42 ребенка.

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