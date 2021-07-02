МОЗ планирует COVID-вакцинацию детей
Прививать от коронавируса планируют детей с тяжелыми сопутствующими заболеваниями или высокими рисками осложнений от COVID.
В Украине намерены привить от коронавируса детей, находящихся в группе риска. Об этом эфире 1+1 сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин.
«Мы будем предлагать вакцинировать детей только тех, которые имеют сопутствующие заболевания или высокие риски связанные с COVID… Скорее всего, что летом. И это будет относиться не к 100% детей, а только к той когорте, которая имеет тяжелые сопутствующие заболевания или высокие риски осложнений от COVID», – рассказал он.
Также Кузин не исключил, что в Украине вакцинация от COVID будет состоять из трех доз.
«Есть две стратегии повторной вакцинации. Первая – когда вводится третья доза через 6 месяцев после основной, это так называемая бустерная. И вторая тактика – когда ревакцинация, повторная вакцинация делается через год. Финального решения, какой сценарий выбрать для повторной вакцинации, еще не принято. Мы сейчас изучаем исследования и примем решение, будет ли это бустерная доза или ревакцинация», – отметил он.
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