МОЗ планирует COVID-вакцинацию детей

В Украине намерены привить от коронавируса детей, находящихся в группе риска. Об этом эфире 1+1 сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин.

«Мы будем предлагать вакцинировать детей только тех, которые имеют сопутствующие заболевания или высокие риски связанные с COVID… Скорее всего, что летом. И это будет относиться не к 100% детей, а только к той когорте, которая имеет тяжелые сопутствующие заболевания или высокие риски осложнений от COVID», – рассказал он.

Также Кузин не исключил, что в Украине вакцинация от COVID будет состоять из трех доз.