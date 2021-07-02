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16:35 02 Июля 2021 Просмотров 23   КомментариевКомментарии

Порошенківські Кузня на Рибальскому і «Богдан моторс» у змові з керівниками МО заробили на армії 475 млн грн, — ДБР

Слідчі ДБР повідомили про підозру колишнім посадовим особам Міністерства оборони України та ПрАТ «Кузня на Рибальському» через поставку до Збройних Сил України військової техніки низької якості.

Про це на брифінгу повідомив начальник слідчого відділу ДБР Олег Гриняк.

Голова правління ПрАТ «Завод «Кузня на Рибальському» підбурив заступника Міністра оборони України укласти державний контракт саме з його підприємством. Зі свого боку посадовець Міноборони дав вказівку керівникам одного із департаментів на безперешкодне укладення державного контракту щодо будівництва катерів саме з вказаним ПрАТ.

Під час слідства встановлений інший факт перевищення службових повноважень заступником Міністра оборони та одним із директорів ввіреного йому Департаменту: вони допустили закупівлю для потреб ЗСУ санітарних автомобілів виробництва Приватного акціонерного товариства «Автомобільна компанія «БОГДАН МОТОРС», які не відповідають встановленим вимогам та не можуть використовуватися у Збройних Силах України.

Нагадаємо, завод «Кузня на Рибальському» та компанія «БОГДАН МОТОРС» пов’язані з п’ятим президентом України, лідером «Європейської солідарності» Петром Порошенком.

Злочинними діями колишніх посадовців державі завдано збитків на суму понад 475 млн грн. Під час обшуків у одного з фігурантів слідчі ДБР вилучили зброю та значну суму готівки: понад 364 тис. доларів, близько 53 тис. євро та майже 3 млн гривень.

Слідчі ДБР повідомили про підозру заступнику Міністра оборони (2015—2019 рр.) та двом колишнім директорам Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки МО України. Їх дії кваліфіковано за ч. 4 ст. 4261 та ч. 5 ст. 27 (пособник), ч. 4 ст. 4261 КК України. Також повідомлено про підозру колишньому голові правління ПрАТ «Завод «Кузня на Рибальському», дії якого кваліфіковано за ч. 2 ст. 192, ч. 4 ст. 27 (підбурювач) ч. 4 ст. 4261 КК України.

На третьому році перебування на посаді президента Володимир Зеленський почав виконувати передвиборчі обіцянки боротися з топ-корупцією, зокрема й у системі Міноборони та армії.

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