Лукашенко полностью перекрыл границу с Украиной

В Беларуси якобы выявлены «спящие террористические ячейки», к которым причастны Германия, Украина, США, Польша и Литва, отметил Александр Лукашенко.

Пограничные войска Беларуси полностью перекрыли государственную границу с Украиной. Об этом в пятницу, 2 июля, объявил Александр Лукашенко на торжественном собрании в честь Дня независимости Беларуси, сообщает его пресс-служба.

«Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной», – сказал Лукашенко.

Он добавил, что в Беларуси якобы выявлены «спящие террористические ячейки», к которым причастны Германия, Украина, США, Польша и Литва.

«Сегодня вскрыты созданные спящие террористические ячейки, так называемые отряды самообороны. Цель этих ячеек – насильственная смена власти в день икс. Они сами пока не знают, что это за день икс: к нему надо подвести наш народ», – добавил Лукашенко.

По его словам, был создан Telegram-ресурс «Отряды самообороны Беларуси», в нем числились 2,5 тысячи подписчиков.

«Это их боевой резерв. Мы их знаем в лицо. И внимание: владелец чата – гражданин Германии господин де Хоффман, ранее гражданин России и Украины. Основной модератор этого действа гражданка Российской Федерации Трубникова», – рассказал Лукашенко.

Он утверждает, что недавно эти силы пытались уничтожить большое количество лесозаготовительной техники в лесхозах.

«Фамилия исполнительницы, которая сама вызвалась, Н. Матвеева. Перехвачена группой Альфа, арестована и дает показания. В ближайшее время мы вас ознакомим с ними, – пообещал Лукашенко. – Какая цель – поджечь колонну автомобилей ночью, выложить это в интернете и показать: смотрите, мы живы, мы боремся и свергнем этот режим. Это было 8 июня – ее задержание. Покушение не удалось».

Кроме того, «отряды самообороны» якобы пытались подорвать узел связи Военно-морского флота России в Вилейке. Лукашенко обсуждал это событие во время последнего телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Мы серьезнейшим образом обсудили и эту проблему. Результат этого обсуждения вы понимаете, – добавил Лукашенко. – Все участники теракта, в том числе те, кто осуществлял и организовывал, в течение двух суток были найдены и арестованы».

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