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09:00 03 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

ФРГ намерена сохранить транзит газа через Украину

В Берлине заявляют, что завершение строительства Северного потока-2 не помешает сохранить газовый транзит через территорию Украины.

Власти Германии добиваются сохранения транзита российского газа в Европу через Украину на следующие десятилетия, заявил в пятницу, 2 июля, министр финансов ФРГ Олаф Шольц в интервью телеканалу Bloomberg TV.

«Германия уже действует в этом направлении. Мы усердно работаем, чтобы соглашение по транзиту газа между Украиной и Россией было продлено. И мы ощущаем ответственность за транзит газа через Украину и в будущем, в ближайшие десятилетия, а не только в следующие два-три года», – уточнил глава Минфина.

Как сообщил Шольц, Германия получает газ из разных источников, поэтому, считает он, завершение строительства российского газопровода Северный поток-2 не помешает сохранить транзит через территорию Украины.

Также он подчеркнул, что Евросоюз работает над тем, чтобы ни одной стране-члену сообщества не был причинен ущерб из-за СП-2, и «важная часть этого – обеспечение транзита газа через Украину в будущем».

По его словам, действующий транзитный договор действует минимум до 2024 года, но договоренность подразумевает, что стороны проверят возможность его продления до 2034 года.

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Тэги: фрг, транзит газа, СП-2
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