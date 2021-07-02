Лукашенко заявил о перехвате БПЛА «со взрывчаткой»

Беспилотник якобы перехватили на границе с Литвой – Лукашенко утверждает, что к нему была прикреплена канистра и взрывчатка.

Формальный глава Беларуси Александр Лукашенко заявил о якобы перехвате беспилотника «со взрывчаткой» на границе с Литвой. Об этом сообщает белорусское госиздание Белта в пятницу, 2 июля.

По словам Лукашенко, инцидент якобы произошел неделю назад. Взрывчатку, которая якобы была прикреплена к беспилотнику, удалось обезвредить. Лукашенко заверил, что вскоре появится больше информации об инциденте.

«Много можно называть эти факты, но скажу одно: я распорядился, чтобы все эти эпизоды были изложены конкретным образом в средствах массовой информации, и поручил правоохранительным органам провести, грубо говоря, зачистку по всей стране. Они перешли черты. Мы им простить не можем», – утверждает Лукашенко.

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