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11:00 03 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Украине умер вакцинированный препаратом Pfizer

В Винницкой области спустя четыре часа после вакцинации от коронавируса умер 47-летний местный житель.

После вакцинации от коронавируса препаратом компании Pfizer скончался 47-летний житель Винницкой области. Об этом сообщает Минздрав в пятницу, 2 июля.

Прививку мужчина получил в 13:45. В течение следующего часа жалоб на самочувствие у него не было. Однако уже в 17:00 у пациента появилась тошнота и потеря сознания.

Медики, прибывшие на вызов, провели реанимационные мероприятия, но спасти мужчину не удалось. В 18:02 врачи констатировали смерть.

В министерстве подчеркивают, что никакой связи между вакцинацией и смертью мужчины официально не установлено.

В департаменте здравоохранения Винницкой области заявили, что остальные граждане, получившие прививки из этого же флакона, жалоб не имеют, их состояние удовлетворительное.

Теперь случай смерти зарегистрировали как неблагоприятное событие после иммунизации, так как смерть произошла в течение 30 дней после прививки. Инцидент рассматривает соответствующая группа в областном департаменте здравоохранения.

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Тэги: жертвы, Pfizer, вакцинация, covid-19
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