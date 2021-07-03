Во Франции собирают подписи за переигровку матча Евро-2020 со Швейцарией
Во Франции фанат создал петицию с просьбой переиграть матч 1/8 финала чемпионата Европы между сборными Франции и Швейцарии.
Болельщик уверен, что вратарь швейцарцев Ян Зоммер в эпизоде с решающим пенальти Килиана Мбаппе нарушал правила, не находясь на линии ворот, получив преимущество при отражении удара.
Петицию уже подписали более 200 тысяч человек.
Напомним, французы матч проиграли – 3:3, 4:5 по пенальти.
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Накануне в рамках первого раунда плей-офф Евро-2020 сборная Франции в драматической борьбе уступила швейцарцам – 3:3 (по пенальти – 4:5).
Сборная Украины, которая чудом попала в 1/8 финала Чемпионата Европы по футболу, в дополнительное время обыграла сборную Швеции со счетом 2:1.
Сборная Франции после ничьей 3:3 в основное и дополнительное время в серии пенальти уступила Швейцарии в матче 1/8 финала Евро-2020.