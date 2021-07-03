Во Франции собирают подписи за переигровку матча Евро-2020 со Швейцарией

Во Франции фанат создал петицию с просьбой переиграть матч 1/8 финала чемпионата Европы между сборными Франции и Швейцарии.

Болельщик уверен, что вратарь швейцарцев Ян Зоммер в эпизоде с решающим пенальти Килиана Мбаппе нарушал правила, не находясь на линии ворот, получив преимущество при отражении удара.

Петицию уже подписали более 200 тысяч человек.

Напомним, французы матч проиграли – 3:3, 4:5 по пенальти.

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