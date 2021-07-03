Футболистам сборной Украины напомнили, что общаться со СМИ надо на государственном языке
Уполномоченный по защите государственного языка Украины отметил, что украинские футболисты обязаны давать интервью на украинском языке.
«Каждый гражданин Украины на международных соревнованиях – пример профессионализма, спортивного мастерства, гордости и уважения к своему народу, государству, поклонникам из разных уголков мира. Именно поэтому публичные выступления, комментарии или пресс-конференции, в которых принимают участие наши спортсмены, их тренеры, представители федераций или клубов, в том числе по завершении карьеры, непременно должны быть на государственном языке, а вот перевод должны осуществлять организаторы соревнований. Мы должны признать, что поклонники украинского спорта прежде всего владеют украинским, и это касается как наших сограждан, так и зарубежных украинцев. Но это никоим образом не отрицает важность владения другими языками мира, распространенными в спорте высоких профессиональных достижений», – заявил Тарас Кремень .
Ранее форвард сборной Украины Артем Довбик, который вывел нашу команду в четвертьфинал Евро-2020, общался со СМИ на русском языке, за что был подвергнут критике.
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