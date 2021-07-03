УПЛ определила лучшего футболиста сезона
УПЛ по итогам опроса клубов элитного дивизиона подвела итоги сезона-2020/21, отметив индивидуальными наградами лучших.
Лучшим игроком сезона был признан Виталий Буяльский ( «Динамо»).
В топ-3 также вошли Владислав Кулач («Ворскла») и Сергей Сидорчук («Динамо»).
Лучший вратарь сезона – Георгий Бущан («Динамо») и Анатолий Трубин («Шахтер»).
Впервые в истории опроса УПЛ два игрока набрали одинаковое количество баллов.
Лучший молодой игрок сезона – Илья Забарный («Динамо»).
В топ-3 также вошли Анатолий Трубин («Шахтер») и Артем Бондаренко («Мариуполь»).
Лучший тренер сезона – Мирча Луческу («Динамо»).
Компанию «Мистеру» составили Виктор Скрипник («Заря») и Йовичевич («Днепр-1″).
Лучший арбитр сезона – Екатерина Монзуль.
Следующие места заняли: Сергей Бойко и Евгений Арановский.
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