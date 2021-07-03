Россия расширила эмбарго на украинские продукты
Россия расширила перечень продуктов, которые запрещены для ввоза на территорию РФ из Украины, говорится в постановлении российского правительства.
Согласно изменениям в документе от 29 декабря 2018 года, в расширенный список запрещенного импорта из Украины попали ячмень, пальмовое масло и его фракции, готовые или консервированные мясные и морские продукты, сахар, какао-паста, макаронные изделия и мюсли.
Кроме того, в РФ запрещено ввозить кетчуп и другие томатные соусы, супы и бульоны, а также заготовки для их приготовления, воду, включая минеральную и газированную, мороженное и прочие виды пищевого льда.
Теперь также невозможными будут поставки жмыхов и продуктов, используемых на корм скоту, некоторых видов лесоматериалов и упаковочной тары.
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