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05:09 03 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Россия расширила эмбарго на украинские продукты

Россия расширила перечень продуктов, которые запрещены для ввоза на территорию РФ из Украины, говорится в постановлении российского правительства.

Согласно изменениям в документе от 29 декабря 2018 года, в расширенный список запрещенного импорта из Украины попали ячмень, пальмовое масло и его фракции, готовые или консервированные мясные и морские продукты, сахар, какао-паста, макаронные изделия и мюсли.

Кроме того, в РФ запрещено ввозить кетчуп и другие томатные соусы, супы и бульоны, а также заготовки для их приготовления, воду, включая минеральную и газированную, мороженное и прочие виды пищевого льда.

Теперь также невозможными будут поставки жмыхов и продуктов, используемых на корм скоту, некоторых видов лесоматериалов и упаковочной тары.

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Тэги: Россия, импорт, эмбарго, товары
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