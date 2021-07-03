Ракетный катер направлен на помощь украинскому судну в Чёрном море

У украинского судна отказал двигатель. Оно обесточено и находится в дрейфе. Капитан попросил помощи об информировании властей Украины об аварии.

Украинское рыболовецкое судно терпит бедствие в Черном море в 50 милях от Очакова. Россия направила на помощь экипажу ракетный катер Ивановец Черноморского флота. Об этом в субботу, 3 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.

«Ракетный катер Ивановец Черноморского флота, выполняющий задачи в акватории Черного моря, направлен в район нахождения терпящего бедствие украинского рыболовецкого судна ОД-2592 (экипаж – 4 человека, порт приписки – Очаков), экипаж которого в 01:27 3 июля запросил помощь», – говорится в сообщении.

Капитан украинского судна рассказал, что у судна отказал двигатель, оно обесточено, находится в дрейфе, и просил помощи об информировании властей Украины об аварии.

«Об аварийной ситуации с гражданским судном доложено в Национальный центр управления обороной Российской Федерации, который проинформировал украинские власти о получении сигнала бедствия от судна ОД-2592″, – добавили в центре.

Указано, что сейчас в районе терпящего бедствие судна в готовности к оказанию помощи находятся катер Ивановец и пограничный корабль Безупречный Пограничной службы ФСБ России.

Позже стало известно, что жизни экипажа украинского рыболовного судна ничего не угрожает. К нему уже направлен буксир из Одессы.

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