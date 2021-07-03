РФ запретила ввозить из Украины ряд товаров

В список запрещенных к ввозу продуктов попали макаронные изделия, мороженое, газированная и минеральная вода, соусы и другие.

Российские власти увеличили список товаров, поставки из Украины которых запрещены. Соответствующее постановление, подписанное 28 июня, опубликовано в пятницу, 2 июля.

Согласно изменениям в документе от 29 декабря 2018 года, в расширенный список запрещенного импорта из Украины попали ячмень, пальмовое масло и его фракции, готовые или консервированные мясные и морские продукты, сахар, какао-паста, макаронные изделия и мюсли.

Кроме того, в РФ запрещено ввозить кетчуп и другие томатные соусы, супы и бульоны, а также заготовки для их приготовления, воду, включая минеральную и газированную, мороженное и прочие виды пищевого льда.

Теперь также невозможными будут поставки жмыхов и продуктов, используемых на корм скоту, некоторых видов лесоматериалов и упаковочной тары.

Такое решение принято Москвой в соответствии с указом президента РФ от 22 октября 2018 года О применении специальных экономических мер в связи с недружественными мерами Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации.

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