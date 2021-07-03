В ГПСУ не заметили перекрытия границы с Беларусью

В пропускных операциях нет никаких признаков, свидетельствующих о перекрытии границы, отметили в погранведомстве.

За прошедшие сутки не наблюдалось существенных изменений обстановки или уменьшения пропускных операций на границе Украины с Беларусью. Об этом сообщает Госпогранслужба в субботу, 3 июля.

Указано, что вчера вечером Житомирский и Черниговский пограничные отряды получили информацию от пограничников Беларуси о том, что они с 20:00 2 июля перешли на усиленную охрану границы.

«Стоит отметить, что такое усиление – это обычная практика во время празднования различных знаменательных дат, а сегодня в Беларуси отмечают День Республики», – напомнили в ГПСУ.

За прошедшие сутки на въезд в Украину из Беларуси пропущено почти 2000 человек, а в обратном направлении – более 1700 человек. Эти показатели выше, чем среднесуточные за прошлый месяц, что, вероятно, связано с выходными.

«Сегодня также наблюдается довольно ритмичное движение через пункты пропуска на этом участке. В пропускных операциях нет никаких признаков, свидетельствующих о перекрытии границы, как это сообщали СМИ со ссылкой на Александра Лукашенко», – говорится в сообщении.

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