НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Спорт
01:09 04 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Сборная Украины проиграла Англии и покинула Евро-2020

Украина покидает Евро-2020 после проигрыша со счетом 0:4. Англичане с первых минут взяли игру под контроль.

Это вылилось в быстрый гол Харри Кейна на 4 минуте после разрезной передачи Рахима Стерлинга.

После гола ситуация на поле сильно не поменялась, хотя Украина почаще ходила вперед и складывалось ощущение, что в один момент Англия вполне может ошибиться в защите и украинские игроки этим воспользуются. Но в первом тайме этого не произошло и Англия выиграла его со счетом 1:0.

А второй тайм стал просто катастрофичным для Украины. Англия забила трижды в наши ворота, включая голы после стандартов.

На 46 минуте Харри Магуайр забил головой с передачи Люка Шоу. И после этого уже показалось, что результат сделан.

Так и вышло, ведь дальше забивали только англичане. Харри Кейн оформил дубль на 50-й минуте.

А Джордан Хендерсон поставил точку в разгроме. Остаток матча команды фактически доигрывали. Англия позволяла себе опасно играть сзади, но это не привело к хотя бы одному голу Украины.

В итоге 4:0 для Англии, которая в полуфинале сыграет с Данией.

Источник:
Тэги: сборная Украины, футбол, Евро-2020
Код блока:
Loading...

Новости по теме

Украина пробилась в четвертьфинал Евро-2020

Сборная Украины, которая чудом попала в 1/8 финала Чемпионата Европы по футболу, в дополнительное время обыграла сборную Швеции со счетом 2:1.

Зеленский записал обращение к сборной Украины перед 1/8 финала Евро-2020

Президент призвал футбольных болельщиков последовать его примеру и записать собственные пожелания сборной.

Украина впервые вышла в плей-офф чемпионата Европы по футболу

Это стало возможным благодаря результатам матчей заключительного тура в группе Е – в частности, победе сборной Швеции над сборной Польши.

blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com