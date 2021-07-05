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00:49 05 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Папу Франциска положили в клинику на операцию

Папа римский Франциск находится в медицинской клинике в Риме. Ему должны сделать операцию на кишечнике, сообщила пресс-служба Ватикана.

«Сегодня днем Его Святейшество папа Франциск отправился в клинику А. Джемелли в Риме, где ему предстоит плановая операция по поводу симптоматического дивертикулярного стеноза толстой кишки», – говорится в сообщении.

Отмечается, что операцию проведет профессор Серджио Альфьери.

После окончания операции пресс-служба Ватикана выпустит новый релиз.

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Тэги: операция, клиника, папа римский Франциск
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