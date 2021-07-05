Украинская прыгунья показала лучший результат сезона в мире

Прыгунья в высоту Ярослава Магучих с рекордным результатом выступила на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме.

Магучих взяла планку 2,03 м и стала обладательницей лучшего результата сезона.

На шведском этапе вместе с Магучих соревновалась еще одна украинка – Ирина Геращенко. Она также вела борьбу за первый для себя подиум на этапе Бриллиантовой лиги.

В финальную четверку спортсменок вошли Магучих, Геращенко, а также две австралийки – Никола МакДермотт и Элеанор Паттерсон. Геращенко и Паттерсон остановились на высоте 1,96 м, однако австралийка опередила украинку благодаря меньшему количеству попыток.

Но победу одержала именно Магучих. Вместе с МакДермотт украинка прыгнула на 2,01 м со второй попытки. Однако Ярослава взяла следующую – 2,03 м с последней попытки, а австралийка – не смогла.

Магучих попыталась взять высоту 2,07 м и повторить рекорд Бланки Влашич, установленный 14 лет назад. Однако ни одна из трех попыток украинки не оказалась успешной.

2,03 м – второй лучший результат в карьере Магучих в прыжках на открытом воздухе. На чемпионате мира-2019 Ярослава показала результат 2,04 м.

Личный рекорд Магучих в прыжках в высоту – 2,06 м. Его она установила на соревнованиях в Банской Быстрице в феврале 2021-го, однако тот турнир проходил в помещении.

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