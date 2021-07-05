«Слугу народа» задержали за вождение «под кайфом»

Народного депутата от «Слуги народа» Евгения Брагара остановила полиция за вождение в состоянии наркотического опьянения.

В 22:00 в Дарницком районе Киева на улице Русовой патрульная полиция остановила автомобиль Toyota Camry, за рулем которого сидел народный депутат от партии «Слуга народа» Евгений Брагар.

Остановили народного избранника за не подсвеченный государственный номер автомобиля. Однако во время проверки полиция заподозрила, что Брагар находится в наркотическом опьянении и предложили ему пройти медицинское обследование.

Сейчас у Брагаря забрали водительское удостоверение.

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