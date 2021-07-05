СБУ провела в киевской синагоге антитеррористические учения в

Сотрудники Службы безопасности Украины провели антитеррористические учения в центре Киева, на базе хоральной синагоги Бродского.

«По легенде учений, «террористы» захватили Чрезвычайного и Полномочного Посла Государства Израиль и верующих, находившихся в помещении синагоги», – говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Спецназовцам пришлось «освобождать» заложников и «задерживать» злоумышленников.

В учениях также были задействованы подразделения Национальной полиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии и органов государственной исполнительной власти.

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