НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Спорт
06:12 05 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Сборная Украины заработала 16 млн евро за участие в Евро-2020

Как одна из 24 команд-участниц Евро-2020 сборная принесла Украинской ассоциации футбола сразу 9,25 миллиона евро.

За победу над Северной Македонией (2:1) на групповом этапе команда Андрея Шевченко получила еще 1,5 миллиона евро.

За выход в 1/8 финала сборная заработала 2 миллиона, а за победу над Швецией (2:1) в плей-офф — 3,25 миллиона.

Таким образом, общая сумма призовых сборной Украины от УЕФА на турнире составила 16 миллионов евро.

Как будут потом распределены эти деньги и сколько именно получит каждый из игроков и тренеров сборной, пока неизвестно.

Источник:
Тэги: сборная Украины, Евро-2020
Код блока:
Loading...

Новости по теме

Сборная Украины проиграла Англии и покинула Евро-2020

Украина покидает Евро-2020 после проигрыша со счетом 0:4. Англичане с первых минут взяли игру под контроль.

Украина пробилась в четвертьфинал Евро-2020

Сборная Украины, которая чудом попала в 1/8 финала Чемпионата Европы по футболу, в дополнительное время обыграла сборную Швеции со счетом 2:1.

Зеленский записал обращение к сборной Украины перед 1/8 финала Евро-2020

Президент призвал футбольных болельщиков последовать его примеру и записать собственные пожелания сборной.

blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com