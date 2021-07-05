Сборная Украины заработала 16 млн евро за участие в Евро-2020
Как одна из 24 команд-участниц Евро-2020 сборная принесла Украинской ассоциации футбола сразу 9,25 миллиона евро.
За победу над Северной Македонией (2:1) на групповом этапе команда Андрея Шевченко получила еще 1,5 миллиона евро.
За выход в 1/8 финала сборная заработала 2 миллиона, а за победу над Швецией (2:1) в плей-офф — 3,25 миллиона.
Таким образом, общая сумма призовых сборной Украины от УЕФА на турнире составила 16 миллионов евро.
Как будут потом распределены эти деньги и сколько именно получит каждый из игроков и тренеров сборной, пока неизвестно.
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