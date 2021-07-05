ОАЭ вышли на первое место в мире по темпам вакцинации от COVID-19
Как сообщает Bloomberg, в стране сделали 15,5 миллионов прививок. Этого количества достаточно для вакцинации 72,1% 10-миллионного населения страны.
ОАЭ одобрили для использования вакцину Moderna. Также в стране доступны вакцины компаний Pfizer и AstraZeneca.
В то же время программа вакцинации в стране опирается на Sinopharm, которая производится на местном уровне.
Правительство заявило, что планирует предложить третий укол вакцины Sinopharm людям, которые уже получили две дозы.
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