НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Общество
07:14 05 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

ОАЭ вышли на первое место в мире по темпам вакцинации от COVID-19

Как сообщает Bloomberg, в стране сделали 15,5 миллионов прививок. Этого количества достаточно для вакцинации 72,1% 10-миллионного населения страны.

ОАЭ одобрили для использования вакцину Moderna. Также в стране доступны вакцины компаний Pfizer и AstraZeneca.

В то же время программа вакцинации в стране опирается на Sinopharm, которая производится на местном уровне.

Правительство заявило, что планирует предложить третий укол вакцины Sinopharm людям, которые уже получили две дозы.

Источник:
Тэги: вакцина, Объединенные Арабские Эмираты, коронавирус
Код блока:
Loading...

Новости по теме

В Сербии будут производить российскую вакцину «Спутник V»

Вакцину будут производить в вирусологическому институте «Торлак» в Белграде. Торжества прошли в видеоформате при участии президентов Сербии и России.

Канадские ученые создали первую растительную вакцину от коронавируса

Вакцина состоит из вирусоподобных частиц растительного происхождения. Препарат уже прошел первую фазу клинических испытаний.

Власти Бразилии запретили ввоз в страну российской вакцины «Спутник V»

Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии запретило ввоз в страну вакцины от коронавируса «Спутник V».

blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com