Зеленский назвал СП-2 «ловушкой безопасности»

Владимир Зеленский призвал Европу остановить строительство российского газопровода и «противодействовать этой энергетической угрозе».

Президент Владимир Зеленский выступил против строительства газопровода Северный поток-2. Об этом он заявил на форуме Украина 30 в понедельник, 5 июля.

«Это прямая ловушка безопасности для всех. Нужно и в дальнейшем противодействовать реализации этого проекта. Вся Европа должна объединяться, чтобы противодействовать этой энергетической угрозе», – сказал Зеленский.

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