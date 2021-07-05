НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Политика
12:00 05 Июля 2021 Просмотров 6   КомментариевКомментарии

Зеленский назвал СП-2 «ловушкой безопасности»

Владимир Зеленский призвал Европу остановить строительство российского газопровода и «противодействовать этой энергетической угрозе».

Президент Владимир Зеленский выступил против строительства газопровода Северный поток-2. Об этом он заявил на форуме Украина 30 в понедельник, 5 июля.

«Это прямая ловушка безопасности для всех. Нужно и в дальнейшем противодействовать реализации этого проекта. Вся Европа должна объединяться, чтобы противодействовать этой энергетической угрозе», – сказал Зеленский.

Источник:
Тэги: газопровод, СП-2, энергетическая угроза
Код блока:
Loading...

Новости по теме

Украина не должна пострадать от запуска СП-2

В Берлине заявили, что делают все возможное, чтобы запуск газопровода в обход Украины не ударил по стране.

Шмыгаль назвал СП-2 экономическим оружием Кремля

Санкции США против газопровода все еще могут быть возвращены, подчеркнул премьер и добавил, что «мы боремся не одни».

В России начнут тестирование СП-2

В России со следующей недели начнут тестовые работы на объектах газопровода в Ленинградской области.

blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com