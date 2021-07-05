Зеленский назвал СП-2 «ловушкой безопасности»
Владимир Зеленский призвал Европу остановить строительство российского газопровода и «противодействовать этой энергетической угрозе».
Президент Владимир Зеленский выступил против строительства газопровода Северный поток-2. Об этом он заявил на форуме Украина 30 в понедельник, 5 июля.
«Это прямая ловушка безопасности для всех. Нужно и в дальнейшем противодействовать реализации этого проекта. Вся Европа должна объединяться, чтобы противодействовать этой энергетической угрозе», – сказал Зеленский.
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